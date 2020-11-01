В Орле парень без прав едва не угодил в Орлик

Его машина скатилась с набережной за банковской школой.

Вчера вечером в Орле произошло ДТП на набережной Орлика. Около 21.00 за банковской школой ВАЗовская «восьмерка» вылетела через ограждения и едва не угодила в реку.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, за рулем «восьмерки» сидел 22-летний парень. В районе дома № 4 по улице Гостиной он врезался в бордюр, а затем — в металлические ограждения, после чего оказался почти у воды.

В ведомстве подчеркнули, что водитель ездил без прав.

Сообщается, что парень получил травмы. Его госпитализировали.

ИА «Орелград»