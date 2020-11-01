В Орле урезали спортивную программу

Финансирование программы развития массового спорта сокращено.

Администрация города Орла внесла изменения в ведомственную целевую программу «Развитие физической культуры и массового спорта на 2020-2022 годы». Поправки связаны с финансированием, которое было урезано. Общий объем средств, который предполагается выделить на реализацию данной программы, снижен с 16,7 до 16,1 миллиона рублей. Примечательно, что речь идет не о бюджетной доле.

Свой вклад в программу город оставил прежним. Из муниципального бюджета на нее планируется выделить 11 миллионов рублей, причем самый большой объем финансирования придется на 2022 год – 4 миллиона. Урезали же власти долю, которая должна поступить из внебюджетных источников. Именно она сокращена на 600 тысяч рублей.

Кстати, этих денег город недосчитался в текущем году. Согласно планам, в 2020-м из внебюджетных источников на реализацию программы должно было поступить 1,8 миллиона рублей, а поступило 1,2 миллиона. Не исключено, что и в будущем году параметры программы придется корректировать.

Что касается распределения финансов, то чуть более 8,2 миллиона рублей программных средств должно быть потрачено на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также на отправку сильнейших спортсменов и сборных команд города на соревнования в другие города и регионы.

Чуть более 1,2 миллиона рублей предполагается направить на организацию работы пунктов проката спортивного инвентаря, а также на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Кроме того, 5,6 миллиона будет выделено на ремонт и реконструкцию спортивных сооружений по месту жительства.

ИА «Орелград»