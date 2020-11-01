В Орловской области в школах и детсадах «всплыли» долги по зарплате

В Мценске аудиторы изучили задолженность муниципальных учреждений.

Контрольно-счетная палата Мценска представила в горсовет народных депутатов отчет о результатах анализа кредиторской задолженности муниципальных учреждений. Проверка охватила период с 1 января 2020 года по 1 июля 2020 года. Аудиторы выяснили, что если в одной сфере долги сокращались, то в другой — росли. При этом суммы задолженности выглядят довольно пугающе.

Так, согласно отчету КСП, по учреждениям дошкольного образования Мценска в отчетном периоде наблюдалось снижение общей суммы кредиторской задолженности на 8,993 миллиона рублей. На начало 2020 года она составляла 27,978 миллиона, а на 1 июля снизилась до 18,985 миллиона рублей. Аудиторы детально расписали структуру задолженности. Обращает на себя внимание тот факт, что в отчете КСП фигурирует «текущая задолженность по заработной плате», которая, как утверждается, за полгода выросла на 2,216 миллиона рублей. Задолженность за коммунальные услуги за то же время увеличилась на 2,753 миллиона.

Следующим пунктом идут общеобразовательные школы. За отчетный период времени по этим учреждениям было зафиксировано увеличение общей суммы кредиторской задолженности на 1,691 миллиона рублей. К моменту окончания проверки задолженность мценских школ составляла 21,421 миллиона рублей. Причины роста этого негативного показателя оказались такими же, как и в детсадах. Аудиторы отмечают увеличение задолженности школ по оплате коммунальных услуг на 4,14 миллиона рублей и по заработной плате — на 1,973 миллиона.

«Причиной образования кредиторской задолженности является недостаток собственных денежных средств в бюджете города Мценска», — резюмируют в КСП. Кстати, в августе власти Мценска взяли банковский кредит в размере 23,1 миллиона рублей и получили из областного бюджета дотации на сбалансированность муниципального бюджета в сумме 18,698 миллиона.

ИА «Орелград»