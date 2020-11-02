Блохин не признал вину в коррупции

Он попросил суд полностью себя оправдать.

Сегодня, 2 ноября в Заводском райсуде Орла состоялось очередное заседание по делу Дениса Блохина. Обвиняемый в коррупции чиновник из команды губернатора Андрея Клычкова вину не признал, сообщили «Орелграду» источники.

На сегодняшнем заседании Блохин выступил с последним словом. Чиновники заявил о своей невиновности и попросил суд об оправдательном приговоре.

Как уже писал «Орелград», ранее прокуратура потребовала посадить Блохина на 6 лет в колонию общего режима.

Напомним, члена регионального правительства судят по делу о превышении должностных полномочий и служебном подлоге при реконструкции стадиона им. Ленина в Орле. Уголовное дело Блохина расследовали несколько лет. В итоге его обвинили по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, при реконструкции стадиона им. Ленина «Орелгосзаказчик», которым тогда руководил Блохин, принял и оплатил невыполненные работы подрядчика на 33,4 млн рублей.

Несмотря на возбужденное уголовное дело, Блохин остался в команде губернатора Андрея Клычкова и в какой-то момент даже исполнял его обязанности.

ИА «Орелград»