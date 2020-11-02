Цены на бензин в Орле поползли вверх

При этом закупочные цены растут тревожными темпами.

Орловское управление ФАС России обнародовало результаты еженедельного мониторинга розничных цен на нефтепродукты в Орловской области. В ведомстве пояснили, что данный мониторинг проводится по поручению Федеральной антимонопольной службы. Он охватывает автомобильные бензины марок АИ-95 и АИ-92, дизельное топливо, а также сжиженный углеводородный газ. В отчет попали только те нефтепродукты, который реализуются на территории Орловской области.

Из него следует, что по итогам прошедшей недели был зафиксирован рост розничных цен на бензин, которым торгуют на автозаправочных станциях «Роснефть». Так, по данным УФАС, цена за 1 литр бензина марки АИ-95 выросла на 15 копеек, на бензин марки АИ-92 – на 30 копеек.

«При этом темпы роста закупочных цен значительно опережают рост розничных цен, — подметили в Орловском управлении ФАС. — На остальных заправках розничные цены на автомобильное топливо не изменились».

Антимонопольщики также сообщили, что они продолжают отслеживать ситуацию на региональном товарном рынке нефтепродуктообеспечения. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут применяться соответствующие меры реагирования, предупредили в ведомстве.

ИА «Орелград»