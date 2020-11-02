Фигурант «московского дела» покинул орловскую колонию

Данила Беглец вышел на свободу.

Сегодня, 2 ноября фигурант «московского дела» Данила Беглец вышел на свободу из колонии во Мценске. Об этом со ссылкой на адвоката «Агоры» Леонида Соловьева сообщил глава правозащитной организации Павел Чиков.

«Данил провел за решеткой 451 день — с момента ареста 9 августа прошлого года до перевода в колонию-поселение», — напомнил Чиков.

Как уже писал «Орелград», 20 октября Мценский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Беглеца. Прокуратура не стала обжаловать это решение, рассказали в «Агоре».

Напомним, летом 2019 года в Москве состоялось несколько протестных акций. Они были связаны с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Несколько человек задержали. Обвинения для участников так называемого московского дела были по меньшей мере странными. Например, Сергей Абаничев рассказал, что его арестовали за бросок пластикового стаканчика в сторону, где стоял сотрудник Росгвардии. А отец двоих детей, предприниматель Данила Беглец получил два года тюрьмы за то, что «потянул за руку» силовика, который задерживал протестующих.

ИА «Орелград»