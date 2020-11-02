На дорогах Орловской области погибли 86 человек

Еще более 800 человек получили различные травмы.

В текущем году в Орловской области было зарегистрировано 627 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. В результате 86 человек погибли и 817 получили ранения. Такую статистику привели в пресс-службе регионального управления МВД России. В ведомстве подчеркнули, что особое беспокойство вызывают ДТП с участием пешеходов.

«В Орловской области зарегистрировано 125 наездов на пешеходов, в результате которых 18 человек погибли и 114 получили различные травмы, — проинформировали в пресс-службе УМВД. — Следует отметить, практически половина подобных случаев произошли в период с 18 до 24 часов, то есть в темное время суток».

В связи с этим сотрудники ГИБДД проводят дополнительные мероприятия. Основная задача — предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения. Особе внимание инспекторы обращают на пешеходов за пределами населенных пунктов. Эти люди зачастую в темное время суток передвигаются по проезжей части без светоотражающих элементов.

«На них составляются административные материалы, с данными гражданами проводят профилактические беседы, — уточнили в управлении МВД. — По итогам октября 2020 года было выявлено 2798 нарушений пешеходами, из них 207 фактов движения по проезжей части без светоотражающих элементов и 157 нарушений водителями, которые не предоставили преимущества в движении пешеходам».

ИА «Орелград»