Найден еще один участник смертельного ДТП под Глазуновкой. Он отсиделся в кустах

Молодой человек был еще одним пассажиром легковушки, в которой погибли трое парней

«Орелграду» стали известны любопытные подробности смертельного ДТП, которое произошло в ночь на 31 октября на трассе Глазуновка-Степная. Напомним, в кювет вылетел автомобиль «Фольксваген Пассат». 20-летний и 21-летний пассажиры иномарки погибли на месте, а 22-летний водитель умер по дороге в больницу.

Как стало известно «Орелграду», при следственных действиях в машине обнаружились документы четвертого человека – местного жителя. Вскоре его нашли, чтобы вернуть документы. Выяснилось, что он был в машине во время ДТП.

Во время переворота молодого человека выбросило из легковушки, потому что он не был пристегнут. В отличие от своих товарищей, он получил легкие травмы. Пока на месте ДТП работали спецслужбы, пассажир сидел в кустах, а затем убежал.

Также «Орелграду» стало известно, что 22-летний водитель несколько раз попадал в подобные аварии. В момент происшествия «Фольксваген» ехал на скорости около 120 км/ч.

ИА «Орелград»