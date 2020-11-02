Нерадивых землевладельцев наказали налогами

Дополнительные налоги были начислены за брошенные участки.

Территориальное управление Россельхознадзора поделилось итогами своего взаимодействия с управлениями Федеральной налоговой службы в Орловской и Курской областях. Речь идет о земельных участках сельскохозяйственного назначения. Напомним, что одной из функций ТУ Россельхознадзора является контроль за такими землями. По закону, они должны быть вовлечены в оборот.

Если участок заброшен, владельцу выдают предписание и могут наказать его штрафом. Но есть и еще один инструмент воздействия. Закон разрешает применять к недобросовестным землепользователям повышенную ставку земельного налога, что «является одним из стимулов к надлежащему использованию земельных участков».

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, начиная с 2019 года это управление передало налоговикам информацию об использовании 248 земельных участков на площади 15 384,88 га с нарушением требований законодательства. К нарушителям была применена повышенная ставка. В результате сумма дополнительно начисленного им земельного налога за 2019 год составила 763,1 тысячи рублей.

«Работа по предоставлению информации в адрес Федеральных налоговых органов по Орловской и Курской областям продолжается, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — Одновременно напоминаем всем землепользователям о неукоснительном соблюдении требований земельного законодательства и использованию земельных участков в соответствии с их целевым назначением».

ИА «Орелград»