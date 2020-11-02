Орловца отправили под суд за кражу кукурузы

Вдобавок он пытался дать полицейскому взятку, чтобы уйти от ответственности за кражу.

Кража кукурузных початков обернулась для 52-летнего жителя Кромского района двумя уголовными делами. Их уже передали в суд, сообщает пресс-служба СКР в Орловской области.

Преступление произошло в сентябре этого года. По версии следствия, обвиняемый успел нарвать в поле ООО «Орел-Агро-Продукт» 874 початка кукурузы. Экспертиза оценила стоимость каждого из них почти в 40 рублей. Таким образом, мужчина причинил собственнику материальный ущерб на сумму более 34 тыс. рублей, уточнили в ведомстве.

Правда, ничего со своей добычей злоумышленник сделать не успел. На месте преступления его застали полицейские. Мужчина попытался «договориться»: чтобы на него не завели дело о краже, предложил сотруднику полиции взятку в 15 тыс. рублей. Но полицейский от денег отказался, а на мужчину завели дело еще по одной статье, о покушении на дачу взятки должностному лицу.

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе силового ведомства.

ИА «Орелград»