Орловцы стали больше тратить на фоне коронавируса

В целом по стране семьям приходится урезать расходы.

Орловская область вошла в число 19 регионов России, где семьи переживают пандемию коронавируса «без затягивания поясов». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Орловщина заняла в рейтинге второе место. Расходы семей в регионе во втором квартале увеличились в среднем на треть — до 18,1 тыс. рублей на человека. На первом месте рейтинга стоит Севастополь. Здесь семьи потратили около 20,1 тыс. рублей в месяц (+72,7%). Эксперты не исключают, что на цифры в рейтинге повлиял «эффект низкой базы».

При этом в целом по стране «расходы российских семей во втором «коронавирусном» квартале сократились относительно аналогичного прошлогоднего периода почти на 13 процентов — до 16,5 тысячи рублей», сообщили аналитики. А с учетом инфляции реальные расходы россиян опустились до 13-летнего минимума.

Эксперты отметили, что на фоне коронавируса люди стали больше тратить на предметы домашнего обихода и бытовую технику (+18%), медикаменты (+16%), жилищно-коммунальные услуги (+10%), продукты питания (+7%).

Расчеты аналитиков основаны на ежеквартальном обследовании Росстатом 48 тысяч домохозяйств, в которых семьи сами ведут записи, фиксируя все свои доходы и расходы.

ИА «Орелград»