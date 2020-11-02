Орловские сушки добрались до Новой Зеландии

Один из ведущих производителей продуктов питания Орловской области, ООО «ТД Посольство вкусной еды», сообщил о расширении географии поставок своей вкусной продукции.

Недавно первая партия сушек и печенья отправилась из Орла в Новую Зеландию. В октябре начались поставки в Грецию.

Компания работает на рыке продуктов питания уже 18 лет. В её ассортименте более 40 наименований продукции. Ежемесячный объём поставок в 2020 году достиг 1500 тонн. Сушки, сухари, баранки, крендельки и колечки, печенье, зефир, производимые в Орле, продаются в 7 странах СНГ, а также в Китае, США, Германии, Израиле.

Выход на новые рынки заставил компанию задуматься об обновлении фирменного стиля. Московское рекламное агентство разработало для «Посольства вкусной еды» новый логотип и упаковку продукции. Немалую роль в смене имиджа компании сыграл Орловский региональный центр поддержки экспорта, который взял на себя расходы по созданию презентаций, коммерческих предложений и перевел все необходимые материалы для бизнес-партнёров на иностранные языки.

Сегодня любой производитель экспортной продукции в Орловской области может подать заявку на получение таких субсидий. Для этого нужно обратиться в ЦПЭ по телефонам +7 (962) 477-71-71 и +7 (4862) 44-02-65 или отправить письмо на электронную почту info@export57.ru.

ИА «Орелград»