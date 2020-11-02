Парахину вручили ключ от Орла

2.11.2020 | 13:49 Новости, Общество, Политика

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Инаугурация нового мэра прошла сегодня.

Парахин

В понедельник, 2 ноября в большом зале администрации Орла прошла инаугурация мэра Юрия Парахина. По информации пресс-службы горадминистрации, на церемонии присутствовали около 150 человек.

Так, инаугурацию Парахина посетили губернатор Андрей Клычков, и.о. спикера облсовета Геннадий Сафонов, митрополит Орловский и Болховский Тихон и другие.

На церемонии Парахину вручили символический ключ от города.

В ответном слове новый мэр пообещал строить свою работу, «опираясь на опыт и знания специалистов, учитывая мнение горожан».

Напомним, как уже писал «Орелград», Парахин стал первым мэром Орла, которого по конкурсу выбирали депутаты горсовета. Новую систему городской власти предложил  губернатор Клычков. Он же, по слухам, продвигал кандидатуру Парахина.

ИА «Орелград»

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