Пилипенко предсказали успешное переизбрание в Госдуму

Кандидатуру орловского депутата в ЕР отнесли к числу перспективных.

Ольга Пилипенко вошла в список депутатов Госдумы, которых, скорее всего, переизберут на новый срок. Списки кандидатов, в том числе и «на вылет», составили в партии «Единая Россия». Об этом сообщает РБК.

Издание со ссылкой на свои источники в партии называет фамилии перспективных одномандатников, которые имеют высокие шансы на переизбрание и эффективно работают в своих округах. Таких в нынешнем составе ГД набралось 71. Среди них – депутат от Орловской области Ольга Пилипенко.

РБК уточняет, что список уже согласован с Дмитрием Медведевым, который ранее поручил главе госсовета «ЕР» Андрею Турчаку и врио замсекретаря генсовета Владимиру Васильеву «лично встретиться с каждым потенциальным кандидатом, обсудив их планы работы и стратегию избирательной кампании». Также сообщается, что «все кандидатуры согласовывались с администрацией президента».

Определять популярность того или иного кандидата помогли, в основном, соцопросы.

«ЕР» составила также список из 75 депутатов-одномандатников Госдумы, имеющих низкие шансы на переизбрание. При оценке эффективности депутатов учитывались работа депутатов во время региональных недель и в их общественных приемных, деятельность по защите прав граждан, социальным проектам, вовлеченность в решение проблем округа, активность в соцсетях и взаимодействие со СМИ.

Напомним, Ольга Пилипенко стала депутатом ГД от Орловской области в 2019 году в результате дополнительных выборов. Их пришлось проводить в связи со смертью парламентария Николая Ковалева.

ИА «Орелград»