Под Орлом не поделили перекресток «Жигули» и иномарка

В ДТП есть пострадавший.

Вчера, 1 ноября во Мценске произошло ДТП. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, две машины не разъехались на перекрестке улиц Гагарина и Красноармейской.

Авария случилась около 12.30. 45-летняя женщина за рулем ВАЗ-2107 ехала по улице Гагарина со стороны Красноармейской. Поворачивая налево, водитель «Жигулей» не уступила дорогу автомобилю «Хендэ», который ехал прямо.

Сообщается, что в ДТП пострадала пассажирка ВАЗовской «семерки». 66-летнюю женщину с травмами госпитализировали в больницу.

ИА «Орелград»