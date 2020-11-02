Под Орлом не поделили перекресток «Жигули» и иномарка

2.11.2020 | 10:56 Новости, Происшествия

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В ДТП есть пострадавший.

Вчера, 1 ноября во Мценске произошло ДТП. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, две машины не разъехались на перекрестке улиц Гагарина и Красноармейской.

Авария случилась около 12.30. 45-летняя женщина за рулем ВАЗ-2107 ехала по улице Гагарина со стороны Красноармейской. Поворачивая налево, водитель «Жигулей» не уступила дорогу автомобилю «Хендэ», который ехал прямо.

Сообщается, что в  ДТП пострадала пассажирка ВАЗовской «семерки». 66-летнюю женщину с травмами госпитализировали в больницу.

ИА «Орелград»

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