С Нового года париться под Орлом станет накладнее

Власти Ливен приняли решение об увеличении тарифов.

Администрация города Ливны издала постановление о новых тарифах на услуги бани МУКП «Ливенское». Они начнут действовать с 1 января 2021 года. Жителей и гостей этого города ожидает не самый приятный новогодний подарок. Расценки на услуги муниципальной общественной бани будут повышены. Впрочем, наибольший рост цен ожидает вип-клиентов, а для рядовых посетителей повышение будет незначительным.

Как и прежде, в муниципальной бане будут оказывать пять видов услуг. Базовый – помывка в общем отделении – подорожает со 190 до 200 рублей за одну помывку. Также со 190 до 200 рублей подорожает одна помывка в душе или ванне. Помывка в общем отделении бани по пятницам и субботам для пенсионеров (при предъявлении пенсионного удостоверения) возрастет в цене со 130 до 140 рублей.

Наибольший рост затронет тарифы на обслуживание в номерах высшего разряда. Так, 1 час помывки в трехместном номере с 1 января 2021 года обойдется клиентам в 600 рублей вместо прежних 570, а в шестиместном номере – в 725 рублей вместо прежних 690. Добавим, что действующие тарифы вступили в силу с 1 ноября 2019 года, то есть они продержались всего 14 месяцев.

ИА «Орелград»