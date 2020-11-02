В Орле осудили похитителя икон

Безработный решил при помощи икон поправить свое материальное положение.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, в апелляционной инстанции было рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении нигде не работающего 43-летнего жителя поселка Дросково. Его обвинили в совершении десятка краж.

Одну из них он совершил в феврале 2020 года. Как пояснили в суде, мужчина ближе к ночи пришел на святой источник. Там были установлены гранитные плиты с ликами святых. Злоумышленник вынул из подставок пять плит, но они оказались такими тяжелыми, что унести он смог только четыре. Осужденный хотел отвезти их в Орел и продать, но по пути его задержали сотрудники полиции.

Кроме того, как было установлено, этот же мужчина в 2019 году девять раз грабил магазин. В восьми случаях он брал с прилавка бутылку водки и проходил мимо кассы, не оплатив товар. При этом говорил, что берет спиртное якобы в долг, а деньги принесет завтра. В девятом случае он таким же образом похитил четыре банки кофе. После девятой кражи терпение работников магазина лопнуло.

Хищения в магазине суд квалифицировал как грабеж, хищение икон – как кражу. По совокупности подсудимый получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда сочла приговор законным и справедливым и оставила его без изменения.

ИА «Орелград»