В Орле заявили о существовании налогового долга в 1 млрд

КСП обнародовала полную версию доклада своего председателя на бюджетных слушаниях.

Как уже писал «Орелград», председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Иван Левин выступил с докладом на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета на 2021 год. КСП обнародовала его полную версию. Отметим, что Иван Левин назвал проект реалистичным. В то же время он указал на «узкие» места и возможные риски.

Глава КСП уточнил, что в настоящий момент аудиторы проводят экспертизу проекта главного финансового документа области. Заключение будет направлено в Орловский областной Совет народных депутатов. Пока же Иван Левин отметил, что общая сумма налоговых доходов прогнозируется на уровне 20,4 миллиарда рублей, с ростом относительно прогнозных показателей исполнения 2020 года на 8,1 процента. Неналоговые доходы на 2021 год запланированы в сумме 282,3 миллиона также с ростом по отношению к 2020 году.

«Подводя итог рассмотрения собственных доходов областного бюджета, следует еще раз подчеркнуть, что в данное непростое время требуются значительные усилия по поиску резервов роста доходов, — сказал Иван Левин. — В этом вопросе необходимо отметить задолженность по налоговым платежам. Несмотря на высокую собираемость налогов, общий уровень задолженности по итогам года превышает 1 миллиард рублей».

Кроме того, по его словам, рассматривая представленный законопроект нельзя не остановиться на вопросах государственного долга Орловской области. Как и в предыдущие годы, региону придется потратить огромную сумму на его обслуживание. Так, в проекте бюджета на 2021 год на эти цели запланировано 960 миллионов рублей.

Добавим, что Орловская область в будущем году планирует получить из федерального бюджета не менее 17,6 миллиарда рублей, из которых дотации составят 6,5 миллиарда, а целевые поступления — 11,1 миллиарда рублей.

«Несомненно, данный показатель нельзя рассматривать как окончательный, — считает Иван Левин. — Часть дополнительных межбюджетных трансфертов будет включена в параметры областного бюджет еще до принятия данного документа в окончательной редакции, часть будет распределена на уровне федеральных министерств и ведомств в течение 2021 года».

ИА «Орелград»