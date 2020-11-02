В Орловской области пока не отказываются от ярмарок вакансий

Только в ноябре планируется провести восемь таких мероприятий.

В Орловской области, несмотря на ужесточение введенных «коронавирусных» ограничений, пока не планируется отказываться от проведения ярмарок вакансий. Впрочем, в этом году уже был успешно опробован дистанционный формат. Как сообщили в областном управлении труда и занятости, в ноябре запланировано проведение восьми ярмарок вакансий.

Они пройдут с 11 по 26 ноября в Покровском, Сосковском, Дмитровском, Орловском, Ливенском, Троснянском, Верховском и Урицком районах. В управлении добавили, что такой способ поиска работы и работников является довольно эффективным и востребованным. Например, в октябре в регионе было проведено 16 ярмарок вакансий.

Отмечается, что шесть из них изначально не планировались. Эти ярмарки были «организованы по острой необходимости, чтобы помочь работодателям укомплектовать кадры». В целом, по статистике, в 2020 году в Орловской области с помощью государственных органов службы занятости было трудоустроено около 6 тысяч человек.

По данным управления труда и занятости, к концу сентября 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 13,6 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 12,5 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 11,7 тысячи получали пособие по безработице. Уровень регистрируемой безработицы составил 3,6 процента численности рабочей силы.

ИА «Орелград»