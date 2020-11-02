Юрию Парахину стремительно нашли сменщика

Временному главе Орловского района будут приплачивать.

Орловский районный Совет народных депутатов довольно оперативно нашел сменщика на пост главы Орловского района. Напомним, это место стало вакантным 27 октября, когда его по собственному желанию досрочно покинул Юрий Парахин, ставший в тот же день мэром города Орла. Его сменщицей на посту главы Орловского района местные парламентарии назначили Лилию Пиняеву.

До сих пор она занимала должность первого заместителя главы администрации района по правовому обеспечению и земельно-имущественным отношениям. Исполнять обязанности начальника она будет временно – до вступления в должность вновь избранного главы Орловского района.

Интересно, что депутаты установили Пиняевой доплату в виде разницы в должностном окладе «в связи с увеличением объема работы и ненормированным графиком работы». Отметим, что это решение вступило в силу с 28 октября. Напомним, что именно с 28 октября решением райсовета были прекращены полномочия Юрия Парахина.

Что касается последнего, то под него уже начали менять документацию. Из нормативных актов постепенно исчезают слова «глава администрации», которые заменяются на слова «мэра города». Такие изменения, например, уже внесены в постановление о создании координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации города Орла.

В частности, его дополнили таким пунктом: «Установить, что в Положении о координационном совете по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации города Орла под главой администрации города Орла следует считать Мэра города Орла, возглавляющего администрацию города Орла».

ИА «Орелград»