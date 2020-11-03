Аудиторы проверят деньги орловских депутатов

Поручение провести проверку аудиторам дали сами депутаты.

Мценский городской Совет народных депутатов внес свои предложения по формированию плана деятельности контрольно-счетной палаты Мценска на 2021 год. В частности, местные парламентарии поручили КСП проверить финансово-хозяйственную деятельность муниципального унитарного предприятия «Мценск — Тепло» за 2020 год.

Кроме того, они поручили аудиторам провести проверку законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов в 2019-2020 годах. Эта проверка должна пройти уже в первом квартале будущего года. Кстати, в конце октября райсовет утвердил очередную программу исполнения наказов избирателей на 2021 год.

Также в 2021 году мценской КСП предстоит оценить расходование средств бюджета города на организацию и проведение голосования по отбору социально значимых мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет». Напомним, что это областной проект, по линии которого выделяется финансирование на формирование современной городской среды. Граждане сами выбирают объекты, которые надо отремонтировать или возвести, но деньги осваивают чиновники и подрядчики.

Помимо прочего, мценские парламентарии поручили КСП проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2018-2022 годы». Депутатов интересует, как именно тратились выделенные на эту программу деньги в 2020 году, когда проведение спортивных мероприятий было ограничено из-за коронавируса.

ИА «Орелград»