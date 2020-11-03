Фонтаны в Орле на зиму укроют в «саркофаги»

3.11.2020 | 9:11 Новости, Общество

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Городские фонтаны вновь планируют открыть в апреле следующего года.

Фонтаны в Орле начали готовить к зиме. Консервацию объектов выполняет ООО «Техспецкомплект», рассказали в мэрии. Работы идут в рамках муниципального контракта по обслуживанию и содержанию фонтанов.

Напомним, любимый городскими властями подрядчик «Техспецкомплект» в марте этого года выиграл конкурс по трехлетнему обслуживанию фонтанов почти на 10 млн рублей.

К зиме рабочим предстоит слить воду из конструкций, выполнить генеральную уборку дна, стенок фонтанной чаши и всего оборудования, обеспечить защиту гидротехнического оборудования и укрыть фонтан саркофагом.

— Рабочие ООО «Техспецкомплект» уже укрыли фонтаны на бульваре Победы, площади Содружества и в сквере «Юность», продолжаются работы в технических помещениях. Также под саркофаг помещают фонтан в Городском парке культуры и отдыха, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. — Фонтаны планируется расконсервировать в период с 10 по 22 апреля 2021 года.

ИА «Орелград»

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