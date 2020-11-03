Масалов официально возглавил ОГАУ

3.11.2020 | 11:14 Новости, Общество

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Сегодня его первый день работы в должности ректора вуза.

Сегодня, 3 ноября депутат Орловского облсовета Владимир Масалов приступил к работе в должности ректора Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина. Об этом сообщает сайт заксобрания. Масалов назначен главой вуза приказом Министерства сельского хозяйства России.

В понедельник, 2 ноября, на заседании ученого совета университета нового ректора ОГАУ коллективу представила Татьяна Гуляева, которая возглавляла вуз до ноября 2020 года. За многолетний и добросовестный труд, большой вклад в развитие системы высшего образования в Орловской области Гуляеву наградили Почетной грамотой облсовета.

— Не секрет, что Орловская область — аграрный регион, поэтому приоритетами в своей работе я вижу улучшение инвестиционного климата, технологические свершения и их внедрение в жизнь. На сегодня очень важно выполнять показатели востребованности. Конечно же, наука должна быть привязана к конкретному сектору экономики, — сказал Масалов.

Новый ректор ОГАУ также намерен «усилить взаимодействие с работодателями», учитывая «их требования к подготовке кадров».

Напомним, как уже писал «Орелград», ранее стало известно, что еще один депутат облсовета, Максим Боев, возглавил Хабаровский университет экономики и права.

— От депутатского корпуса Орловского областного Совета и себя лично поздравляю Владимира Николаевича Масалова и Максима Юрьевича Боева с назначениями на высокие и заслуженные должности, — сказал спикер областного парламента Леонид Музалевский. — Убежден, что их богатый практический опыт, нацеленность на результат, организаторские способности, энергичность позволят добиться значительных результатов в научно-образовательной сфере.

ИА «Орелград»

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