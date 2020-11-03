На орловцев без масок выписали штрафов на 300 тыс. рублей

В регионе продолжают контролировать соблюдение масочного режима в общественных местах.

Суды Орловской области выписали штрафов более чем на 300 тысяч рублей для нарушителей санитарно-эпидемиологических правил. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

По информации замначальника областного управления промышленности и торговли Виолетты Кочергиной, всего районными судами Орловской области вынесено 17 постановлений о назначении административных наказаний за нарушение масочного режима.

— Из них: 5 – в виде предупреждения и 12 в виде административного штрафа. Общая сумма наложенных штрафов составила 317 тыс. рублей (физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели), — рассказала Кочергина 2 ноября на заседании оперштаба.

Также сообщается, что с 27 октября по 2 ноября прошло 40 проверок на ярмарках выходного дня. Обнаружено 131 нарушение. Что касается проверок масочного режима в общественном транспорте, с 30 октября по 1 ноября без средств защиты попались 22 человека, в их числе и водители подвижного состава.

ИА «Орелград»