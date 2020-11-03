Облсуд подтвердил приговор орловцу, убившему прохожего гвоздем

Судебная коллегия по уголовным делам отказалась смягчить наказание.

Как сообщили в пресс-службе Орловского областного суда, судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционную жалобу местного жителя, ранее осужденного за убийство и покушение не убийство. Суд первой инстанции наказал его 18 годами лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить родственникам убитого им человека около 1,5 миллиона рублей компенсации.

Осужденный в своей жалобе просил о смягчении наказания, но апелляционная инстанция не нашла оснований для этого. Как пояснили в облсуде, в день совершения преступления мужчина с утра «похмелился», а затем прошел «прогуляться» по городу. Он зашел в гости к своему знакомому, вместе с которым распил большое количество спиртного. А уходя, зачем-то прихватил с собой пару длинных гвоздей.

Вечером по пути домой орловец обратился к трем прохожим, шедшим вместе, и попросил закурить. В ответ его грубо обругали и ударили по лицу. Это всколыхнуло ярость в орловце. Он вытащил из кармана гвоздь и, угрожая смертью, набросился на обидчиков, с силой нанося им удары. Потерпевшие пытались скрыться в магазине, но убийца последовал за ними.

Один из пострадавших от полученных травм умер на месте происшествия, он упал возле кассы. Двум его приятелям удалось укрыться от нападавшего, они выжили. Убийца не пытался сбежать, он полностью признал свою вину.

«Суд указал, что хотя конфликт начался со стороны потерпевших, имевших численное превосходство, признаки необходимой обороны, либо превышения ее пределов, отсутствуют, — пояснили в облсуде. — Подсудимый из-за оскорблений в его адрес решил совершить убийство двух лиц, о чем и сообщил незнакомцам, которые были безоружны, он атаковал их, нанеся множественные удары гвоздем, после чего преследовал, так как они попытались скрыться. В суде подсудимый пояснил, что, исходя из сложившейся обстановки, опасности для его жизни, либо серьезной опасности для его здоровья не было».

Судебная коллегия посчитала, что подсудимому назначено справедливое и законное наказание. В пресс-службе облсуда добавили, что когда он выйдет на свободу, ему исполнится 51 год.

ИА «Орелград»