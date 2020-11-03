Орел озеленят к январю за 500 тысяч рублей

«Содружество» будет осваивать эти деньги на зеленых изгородях.

В Орле до 29 декабря должны освоить больше полумиллиона рублей на озеленении. ООО «Производственно-коммерческая фирма «Содружество» получило контракт на посадку живых изгородей и ремонт топиарной фигуры «Орел».

В пресс-службе мэрии рассказали, что по условиям контракта живые изгороди должны появиться возле памятника Ивану Грозному (100 саженцев бирючины европейской), на кольце улицы Раздольной (390 кустов лапчатки желтой, 720 — бирючины европейской, 40 — спиреи Ваннгутта) и на кольце улицы Ливенской (300 штук снежноягодника).

На топиарной фигуре орла в 909-м квартале заменят «пришедшие в негодность и местами отсутствующие на фигуре элементы отделки».

— Работы на сумму 510 тыс. рублей должны быть выполнены до 29 декабря 2020 года, — рассказали в пресс-службе, уточнив, что контракт пока не подписан.

Напомним, как уже писал «Орелград», весной «Содружество» выиграло торги по поиску подрядчика для озеленения Орла ценой в 23,5 млн рублей. Городское предприятие «Зеленстрой» на них даже не заявлялось. При этом рабочие «Зеленстроя» были замечены на объектах, содержать которые взялось «Содружество». Очевидно, фирма взяла МУП на субподряд.

По данным СМИ, бывший директор «Содружества» — депутат горсовета и нынешний глава «Зеленстроя» Юрий Козлов. Сам парламентарий говорил, что никакого отношения к фирме не имеет

В 2020 году «Содружество» «потеснило» и МУП «РОУ», выиграв подряд на уборку кладбищ этой весной.

ИА «Орелград»