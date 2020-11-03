Орловчанку спустя 4 месяца наказали за работу без маски

3.11.2020 | 9:00 Новости, Общество

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Женщина торговала на рынке продуктами без СИЗ.

Северный районный суд города Орла сообщил о рассмотрении административного дела за правонарушение, которое было совершено 14 июня 2020 года. В тот день местная жительница попалась на нарушении ограничений и требований, введенных апрельским указом губернатора Орловской области. Как следует из материалов дела, она торговала на рынке «Развитие» молочной продукцией и колбасными изделиями.

При этом торговка не использовала ставшие обязательными средства индивидуальной защиты органов дыхания, то есть маску или респиратор. Тем самым она нарушила правила поведения в период повышенной готовности. Последний был введен «в связи с возникшими рисками распространения на территории Орловской области новой коронавирусной инфекции».

«В судебное заседание, извещенная надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания, жительница города Орла не явилась, о причинах неявки суд не уведомила», — отметили в пресс-службе райсуда.

Впрочем, представленных материалов суду хватило для того, чтобы признать торговку виновной. Ее привлекли к ответственности по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ и назначили ей наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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