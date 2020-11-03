Орловские насосы установили на новейшем атомоходе «Арктика»

3.11.2020 | 7:00 Новости, Экономика

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Атомный ледокол будет работать на ливенском оборудовании.

Как сообщили в администрации города Ливны, оборудование местного предприятия «ГМС Ливгидромаш» установлено на новейшем и самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика». Это флагман проекта 22220, предусматривающего создание ледоколов нового поколения. В состав российского атомного флота «Арктика» вошла 21 октября.

В ливенской мэрии пояснили, что предприятие «ГМС Ливгидромаш» выиграло тендер на изготовление для указанного судна высокотехнологичных насосных агрегатов серии ПЭМА и ВЦМА. Они предназначены для паротурбинных установок ледоколов. Отмечено, что высота насосов, изготовленных для «Арктики», составляет 4 метра, а вес — 11 тонн.

«Оба типа насосных агрегатов обеспечивают непрерывную работу на протяжении не менее 26 тысяч часов и срок службы не менее 40 лет, — говорится в сообщении администрации Ливен. — Длина атомохода «Арктика» — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Прибыл в порт приписки Мурманск после испытаний».

Атомные ледоколы проекта 22220 считаются самыми большими и мощными. Они призваны обеспечить лидерство России в Арктике. Атомоходы этой серии будут способны проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров.

ИА «Орелград»

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