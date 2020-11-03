Орловский город получит профицитный бюджет

С профицитом бюджета год решили закончить в Ливнах.

Власти Ливен подготовили очередные поправки в бюджет на 2020 год. Свое заключение на этот документ дала городская Контрольно-счетная палата. Согласно новой версии бюджета, доходы города в этом году составят чуть более 965 миллионов рублей, а расходы – примерно 954,5 миллиона. Таким образом, профицит бюджета составит около 10,5 миллиона рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны по состоянию на 1 января 2021 года по долговым обязательствам остается без изменений и составляет 180 миллионов рублей. Из заключения КСП следует, что изменения в программу муниципальных внутренних заимствований города Ливны на 2020 год не предусмотрены.

При этом кредиторская задолженность города по его полномочиям на 1 октября 2020 года составляет 6,4 миллиона рублей. Задолженность Ливен по кредитам – банковским и бюджетным — по состоянию на 1 октября 2020 года составляет 80 миллионов рублей.

«Сумма задолженности муниципального образования по кредитам не превышает утвержденный верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны», — заключает КСП.

В целом, аудиторы, проведшие экспертизу, дали добро чиновникам и депутатам на внесение поправок в местный бюджет, поскольку они «не противоречат нормам действующего бюджетного законодательства».

ИА «Орелград»