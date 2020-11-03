Орловских прокуроров попросили проверить новые дороги

Жители считают, что их может смыть первым же сильным дождем.

Как сообщили в Орловском региональном отделении Общероссийского народного фронта, в прокуратуру Орловской области направлено обращение с просьбой провести проверку качества строительства дорог к населенным пунктам Хлопово и Ретяжи. Эти деревни расположены в Кромском районе. Местные жители обеспокоены тем, что новые дороги уже в ближайшее время могут быть разрушены.

Прокуратуру также просят «дать правовую оценку действиям заказчика и исполнителя муниципального контракта». В ОНФ пояснили, что обращение было подготовлено после рейдов, которые в указанных населенных пунктах провели общественники. Они говорят, что им удалось выявить «нарушения в толщине слоя щебня и песка, которыми были отсыпаны дороги».

«В августе текущего года к нам поступило коллективное обращение от жителей деревни Ретяжи и села Хлопово, — рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов. — В нем они попросили нас помочь им в сложившейся ситуации с некачественным исполнением подрядчиком обязательств по отсыпке щебнем двух дорог к их населенным пунктам. Граждане сообщили, что слой щебня на дороге не соответствует необходимой толщине в смете».

Также отмечено, что дороги начали строить после обращения местных жителей к губернатору Орловской области, который, «услышав граждан, распорядился выделить средства на проект и строительство». Но, видимо, даже вмешательство губернатора не гарантирует качества.

Ранее активисты ОНФ направили обращение в администрацию Кромского района и попросили местных чиновников взять ситуацию на контроль. Но и это не помогло – сельчане вновь обратились в ОНФ за помощью и заявили, что никаких позитивных изменений не произошло. Общественники выехали на место и провели самостоятельные замеры. По их словам, толщина отсыпанных дорог не соответствует заявленным требованиям: на отдельных участках она составляет 14, 17 или 20 см вместо положенных 30 см.

«Как мы видим, подрядчик не выполняет требования, которые заявлены в проектно-сметной документации, — говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Ирина Патронова. — В связи с этим мы просим прокуратуру подключиться к этому вопросу и провести необходимые мероприятия. Эти дороги — единственный всепогодный подъезд к населенным пунктам. Этот вопрос касается будущего Хлопова и Ретяжей: если будет дорога, то жители здесь останутся, а если нормального подъезда не будет, люди начнут уезжать».

ИА «Орелград»