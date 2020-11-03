Под Орлом иномарка сбила пенсионерку

Женщина переходила дорогу по «зебре».

В понедельник, 2 ноября в Ливнах на пешеходном переходе иномарка сбила пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области. Авария произошла около 19.00.

40-летний водитель «Фольксвагена Вента» ехал по улице Капитана Филиппова со стороны улицы Дружбы Народов в направлении улицы Ленина. В районе дома №60 на нерегулируемом пешеходном переходе машина сбила 73-летнюю женщину.

От удара машины пешеход получила травмы. Потребовалась ли женщине помощь медиков, не уточняется.

ИА «Орелград»