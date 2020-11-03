В Орле сборщики долгов донимали звонками приятеля должника

Микрокредитная компания была наказана за нарушение прав гражданина.

Подробности этой истории сообщила пресс-служба управления ФССП России по Орловской области. Сообщается, что микрокредитная компания была наказана за нарушение правил деятельности по возврату просроченной задолженности. В ведомство с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что ранее оформила договор микрозайма.

Когда ее попросили указать контактные данные человека, с которым можно было бы связаться в случае, если она сама не выйдет на связь, гражданка дала телефон своего знакомого. Это решение оказалось опрометчивым. В срок и в полном объеме женщина не сумела вернуть долг. И тогда представители компании начали названивать ей с требованиями срочно погасить задолженность. Более того, они начали названивать тому самому знакомому.

«После возникновения просроченной задолженности по договору микрозайма, женщина направила в микрокредитную компанию уведомление об отзыве согласия на взаимодействие с третьими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, — рассказали в управлении ФССП. — Однако звонки на телефон знакомого гражданки не прекратились».

По данному факту была проведена проверка. Напомним, именно служба судебных приставов контролирует деятельность сборщиков долгов. В данном случае был установлен факт нарушения микрокредитной компанией установленных законом правил взаимодействия кредиторов и должников.

На эту организацию составили протокол об административном правонарушении, предусмотренным ч.1 ст.14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Материалы затем рассмотрел суд, который признал компанию виновной и наказал ее штрафом в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»