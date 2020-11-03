Водители орловских автобусов подверглись массовой проверке

3.11.2020 | 14:35 Новости, Общество

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Рейды полиции помогли пресечь около 80 нарушений ПДД.

В Орловской области сотрудники Госавтоинспекции в октябре провели дополнительные профилактические мероприятия, в ходе которых было пресечено 80 случаев нарушения Правил дорожного движения водителями автобусов. Как пояснили в областном управлении ГИБДД, как правило, это были нарушения правил перевозки пассажиров, проезд на запрещающий сигнал светофора, отсутствие техосмотра и другие.

«Дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, нередко происходят по вине водителей пассажирского транспорта, грубо нарушающих Правила дорожного движения», — считают в полиции.

Дополнительные рейды будут проводиться и далее. В УГИБДД говорят, что они необходимы для снижения аварийности и пресечения нарушений. В частности, полицейские проверяют техническую исправность автобусов. Случается, что водитель выходит на маршрут на потенциально опасной машине. Также в ходе рейдов выявляются автобусы, в конструкцию которых изменений были внесены без разрешения ГИБДД.

ИА «Орелград»

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