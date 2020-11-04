Еще 129 орловцев заразились коронавирусом, двое умерли

Общее число случаев в регионе достигло 12 489

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 12 489, за сутки диагноз подтвердился еще у 129 человек, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки также умерли два пациента, общее число жертв поднялось до 160. Вместе с тем выздоровели 227 человек, количество победивших вирус выросло до 9489.

В целом по России был побит очередной рекорд суточного прироста — 19 768. Общее число случаев выросло до 1 693 454. С начала пандемии выздоровел 1 266 931 человек (+15 567), умерли 29 217 (+389).

ИА «Орелград»