Еще 129 орловцев заразились коронавирусом, двое умерли

4.11.2020 | 11:20 Новости, Общество

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Общее число случаев в регионе достигло 12 489

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 12 489, за сутки диагноз подтвердился еще у 129 человек, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки также умерли два пациента, общее число жертв поднялось до 160. Вместе с тем выздоровели 227 человек, количество победивших вирус выросло до 9489.

В целом по России был побит очередной рекорд суточного прироста — 19 768. Общее число случаев выросло до 1 693 454. С начала пандемии выздоровел 1 266 931 человек (+15 567), умерли 29 217 (+389).

ИА «Орелград»

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