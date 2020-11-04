Около 650 орловцев на фоне пандемии получили временную работу

В регионе оценили эффективность допмер по трудоустройству.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, в регионе уже 15 работодателей приняли участие в дополнительных мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда. Благодаря этому 650 человек получили временную работу.

Речь идет об исполнении плана, утвержденного правительством РФ в июле 2020 года. Допмеры предусматривают оказание помощи гражданам, но через финансовую поддержку работодателей. Последние получают бюджетные деньги на выдачу зарплат сотрудникам, которых без такой поддержки содержать бы они не смогли.

Объем финансирования для Орловской области в 2020 году составляет 21,2 миллиона рублей, причем 99 процентов этой суммы – средства федерального бюджета. Как уточнили в управлении труда и занятости, на сегодняшний день три орловские организации обеспечили временную занятость 559 своих работников, находящихся под риском увольнения. Кроме того, 12 работодателей трудоустроили на оплачиваемые общественные работы в рамках допмер почти 100 безработных и граждан, ищущих работу. Все они состоят на учете в службе занятости.

«В числе участников мероприятий по снижению напряженности на рынке труда — крупные промышленные предприятия, ИП, муниципальные организации, — отметили в управлении. — Больше всего граждан в рамках допмер трудоустроила орловская компания «Рубин» (50 человек). Наибольшее количество работников, находящихся в тяжелый для своего предприятия период на неполном рабочем времени и получивших благодаря допмерам полноценную занятость, трудится на мценском машиностроительном заводе (459 человек)».

В ведомстве подчеркнули, что допмеры направлены на «перспективу вывода экономики из стоп-листа».

ИА «Орелград»