Орловские десятиклассники физику знают лучше, чем литературу

В регионе подвели итоги диагностических работ.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, выпускники девятых классов 2020 года подтвердили уровень своих знаний. Впрочем, сейчас они являются учениками 10-х классов. Речь идет о проведении диагностических работ по разным учебным предметам, которые были проведены в школах региона в минувшем октябре.

Директор Регионального центра Алексей Карлов на совещании с руководителями муниципальных органов управления образованием рассказал, что 92 процента десятиклассников успешно справились с работами. По мнению специалистов, это означает, что перевод учеников на дистанционное обучение в конце 2019-2020 учебного года не повлиял на качество основного общего образования в регионе.

Испытания школьники прошли по 11-ти предметам, включая обязательные. Именно по обязательным предметам было зафиксировано наибольшее количество участников. Так, в испытаниях по математике приняло участие 2648 учеников, из них 60,5 процента получили «пятерки и «четверки». При этом, однако, около 7 процентов с испытанием не справились.

Примечательно, что наиболее сложным для орловских школьников предметом стала литература. В этом испытании, правда, приняли участие всего 34 человека, но положительные оценки получила лишь половина из них, а почти 9 процентов получили отрицательные баллы. В то же время, сразу по трем дисциплинам – физике, информатике и иностранных языкам – в школах региона не оказалось тех, кто не справился бы с заданиями в рамках диагностических работ.

«Самое время проанализировать результаты диагностических работ в каждой школе, — считает Алексей Карлов. — Устранить выявленные образовательные дефициты поможет выстроенная индивидуальная работа с ребятами, которые в ней нуждаются».

ИА «Орелград»