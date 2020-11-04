Орловские оптовики почти нагнали прошлогодние показатели

Результаты работы орловской торговли выходят на привычный уровень.

В Орловской области оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности в январе-сентябре 2020 года составил 138,8 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года текущий показатель, в сопоставимых ценах, оказался ниже на 0,7 процента. Однако данные Орелстата говорят о том, что ситуация в отрасли, изменившаяся весной на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции, постепенно выправляется.

Как подсчитали в Орелстате, за отчетный период времени в Орловской области на долю малого бизнеса приходилось 40,6 процента оборота всей оптовой торговли. Похожие тенденции наблюдаются и в сфере розничных продаж. Оборот за 9 месяцев текущего года составил 102,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 3,3 процента ниже прошлогоднего уровня.

Так, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в регионе было продано на 47,9 миллиарда рублей, что составило 46,9 процента от общего объема розницы. Соответственно, непродовольственных товаров было реализовано на 54,2 миллиарда (53,1 процента). По сравнению с январем-сентябрем 2019 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах уменьшилась на 2,2 процента, второй – на 4,3 процента.

«Оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 2,6 миллиарда рублей, или 76,6 процента, в сопоставимых ценах, к январю-сентябрю 2019 года», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»