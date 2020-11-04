Слушавшего громкую музыку орловца оштрафовали на 110 тысяч

Орловец напал на полицейского в ответ на просьбу приглушить музыку в машине.

Северный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в совершении сразу двух преступлений. Впрочем, совершены они были в ходе одного инцидента. Из материалов следует, что подсудимый ночью находился возле одного из баров областной столицы. Он стоял возле автомобиля, «из которого громко играла музыка».

На место происшествия прибыла вызванная кем-то недовольным полиция. Отметим, что подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. Уже этим он нарушал закон, так как появление в общественных местах в состоянии опьянения считается административным правонарушением.

Полицейские подошли к молодому человеку, представились ему и потребовали «сделать музыку в автомобиле потише в целях недопущения нарушения общественного порядка в ночное время». Также ему было разъяснено, что он находится в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, чем совершает административное правонарушение.

В ответ полицейские услышали грубую брань в свой адрес. В результате первое из уголовных дел на подсудимого было заведено за публичное оскорбление представителя власти. Но инцидент еще не был исчерпан. Полицейские предложили мужчине сесть в их служебный автомобиль и проследовать с ними в отдел полиции для составления административного протокола.

Несговорчивый орловец отказался это делать. Он ударил кулаком в голову одного из полицейских. Затем еще дважды попытался его ударить, но сотрудник полиции сумел увернуться от этих ударов. За этого на правонарушителя завели еще одно дело – по факту применения насилия к представителю власти. В суде он признал свою вину в полном объеме. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний его приговорили к выплате штрафа в размере 110 тысяч рублей.

ИА «Орелград»