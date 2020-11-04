В Орле обманутым дольщикам юристы помогут бесплатно

В региональный закон планируется внести соответствующие изменения.

На рассмотрение в Орловский облсовет народных депутатов поступил проект внесения изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью». Напомним, что такая помощь оказывается в соответствии с федеральным законодательством. Власти на местах устанавливают категории граждан, которым положена эта льгота, и расценки на услуги, поскольку работу юристов оплачивает бюджет.

Согласно законопроекту в Орловской области планируется расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Так, в него предлагается включить беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до трех лет. Бесплатные консультации им будут оказывать по вопросам, связанным с восстановлением на работе, отказом в приеме на работу, взысканием заработной платы, назначением и выплатой пособий.

Также перечень планируется дополнить участниками долевого строительства многоквартирных домов на территории Орловской области, перед которыми застройщики не исполнили свои обязательства. То есть помощь будет оказываться в случае, если дом не построен или если застройщик не передал в установленный срок квартиру дольщику.

В случае принятия закона на бесплатную помощь юристов смогут рассчитывать и граждане, столкнувшиеся с проблемой признания их жилья аварийным и подлежащим сносу. Словом, они смогут обращаться за помощью по вопросам расселения домов.

Еще одна категория граждан, которая может получить льготу, — люди, освобожденные из мест лишения свободы. Право на бесплатную юридическую помощь у них будет сохраняться в течение двух месяцев со дня освобождения, а обращаться к юристам они смогут по вопросам трудоустройства.

ИА «Орелград»