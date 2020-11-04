В Орле пьяный хулиган отработал удары на чужой иномарке

За содеянное мужчина попал под уголовную статью.

Советский районный суд города Орла вынес постановление в рамках рассмотрения уголовного дела, возбужденного минувшим летом в отношении местного жителя. Молодого человека обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

По версии следствия, преступление орловец совершил в июне 2020 года. Около 23 часов вечера он находился на автостоянке. Мужчина был нетрезв. Он заметил припаркованный на стоянке автомобиль «Рено Меган», который принадлежал ранее ему незнакомой женщине.

Было установлено, что нетрезвый хулиган нанес по машине несколько ударов ногой и рукой. Это зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. В результате хулиган повредил крышку багажника, заднее стекло и даже фирменную эмблему автопроизводителя. Стоимость восстановительного ремонта была рассчитана по средним рыночным ценам, сложившимся в Орловской области на тот момент. Она составила 87,7 тысячи рублей.

Мотивом для совершения преступления, по мнению следственных органов, стали исключительно хулиганские побуждения. Впрочем, молодой человек быстро пришел в себя. В суде выступила автоледи, которой принадлежит поврежденный автомобиль. Она заявила что злоумышленник полностью возместил ей вред, выплатив определенную сумму денег. Кроме того, он принес ей извинения, в связи с чем претензий к нему она больше не имеет.

Автоледи попросила суд прекратить уголовное дело в отношении хулигана. Государственный обвинитель возражал против этого, сославшись на данные о личности подсудимого и тот факт, что инкриминируемое деяние он совершил в состоянии алкогольного опьянения. По закону, это является отягчающим вину обстоятельством. Однако суд все же решил простить обвиняемого и прекратил уголовное дело в отношении него в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»