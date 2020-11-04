В Орле закрыли таинственное уголовное дело

Оно было заведено за особо крупное мошенничество.

В Орловской области прекращено уголовное преследование в отношении субъекта бизнеса. Об этом сообщается на сайте регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Из сообщения следует, что неназванный руководитель одной из организаций пришел на совместный прием прокурора Орловской области и бизнес-омбудсмена.

Он попросил о проведении «проверки законности и обоснованности возбуждения уголовного дела». Как пояснили в аппарате уполномоченного, еще в 2012 и 2013 годах юридическое лицо заключило государственные контракты. Обязательства по ним, со слов директора предприятия, были исполнены в полном объеме, у заказчика нет никаких претензий.

«Вместе с тем, в 2020 году было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — следует из сообщения бизнес-омбудсмена. — Проверив изложенные предпринимателем доводы, было установлено, что уголовное преследование осуществлялось необоснованно. Приняты меры реагирования. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления».

ИА «Орелград»