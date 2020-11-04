В Орловской области пытались узаконить просрочку

Опасный для здоровья творог едва не дошел до прилавков магазинов.

В Орловской области уполномоченное должностное лицо, выпустившее в оборот просроченную продукцию, привлечено к административной ответственности. Как пояснили в территориальном управлении Россельхознадзора, неприглядный факт был вскрыт в ходе анализа электронного журнала Федеральной государственной информационной системы «Меркурий».

Специальная мониторинговая группа обратила внимание на запись, при помощи которой уполномоченное лицо фактически пыталось узаконить просроченный товар, а именно творог с истекшим сроком годности. В систему он был внесен не только как легальный и безопасный товар, но и с указанием цели «реализация в пищу людям».

В ходе мониторинга было установлено, что просроченный творог при помощи подозрительных электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на молочную продукцию мог поступить в торговые точки от имени одного из орловских ИП. В отношении уполномоченного лица был составлен протокол об административном правонарушении.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской области также сообщает, что только в октябре 2020 года сотрудники этого ведомства выявили 130 нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов. По их фактам была временно приостановлена регистрация во ФГИС «Меркурий» 33 уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов, в организации направлено 85 предупреждений.

Кроме того, было возбуждено 10 дел об административных правонарушениях. Примечательно, что четыре административных дела были заведены на ветеринарных врачей государственной службы.

ИА «Орелград»