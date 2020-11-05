Часовню в Орле могут вернуть РПЦ

На старинный объект претендует женский монастырь.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, речь идет о двух памятниках часовне на пересечении переулков Транспортного и Мостового и прилегающей к ней монастырской стене. Они были построены в XIX веке и являются объектами культурного наследия. Сейчас они находятся в муниципальной собственности.

Однако уже скоро, если власти областной столицы примут такое решение, часовня и стена могут быть переданы Свято-Введенскому женскому монастырю. Федеральное законодательство разрешает передавать РПЦ объекты, когда-то отобранные у нее. Сообщается, что просьба монастыря о передаче указанных объектов уже поступила в муниципалитет.

«Свято-Введенский женский монастырь — одна из самых значимых достопримечательностей Орла, свою историю ведет с 1686 года, — проинформировали в Орловской митрополии РПЦ. — В различные эпохи сюда приезжали российские правительницы Елизавета (в 1744 году) и Екатерина II (в 1787 году). Бывали здесь святой праведный Иоанн Кронштадтский, преподобномученица Великая княгиня Елизавета Федоровна, российский религиозный писатель и общественный деятель Сергей Нилус».

Все изменилось в 1917 году. После революции монастырь закрыли, а многие религиозные строения – уничтожили. Сообщается, что отчасти нетронутыми остались храмы Воскресения Словущего и Тихвинской иконы Божией Матери, а также две часовни.

«После войны на монастырской территории работали цех и артель, размещался склад и производство резинотехнических изделий, а кельи были отданы под жилье гражданам, — говорят в митрополии. — Возрождение религиозной жизни монастыря началось в 1993 году. В монастырском храме хранится чудотворный список Балыкинской иконы Божией Матери».

ИА «Орелград»