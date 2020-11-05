Еще 125 орловцев заразились COVID-19

Общее число случаев достигло 12 614

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 12 614, сообщили в федеральном оперштабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 125 человек.

Кроме того, за день умер еще один пациент с COVID-19. Общее число жертв теперь — 161. Количество победивших вирус достигло 9509 (+20 за сутки).

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 404. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 712 858 случаев. Выписано за весь период – 1 279 169. Умерло за весь период – 29 509», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»