Об истории благотворительности орловского бизнеса сняли сериал

Центр «Мой бизнес» совместно с Медиахолдингом «Первый Областной» запустил диджитал-проект «Орловское предпринимательство: история благотворительности».

Цикл коротких видеороликов расскажет истории об орловских бизнесменах позапрошлого столетия. Авторы проекта поставили себе непростую задачу: поместить в скромный минутный хронометраж каждой серии уникальные истории многочисленных предпринимателей-благотворителей, оставивших свой след в жизни Орла и области. В 18-19 веках в Орловской губернии насчитывалось около трёх десятков различных благотворительных обществ. Усилиями купцов-меценатов строились мосты, храмы, учебные заведения, обустраивались парки, сиротские приюты, вводились в строй первые системы водопровода и освещения.

Первая серия проекта уже опубликована в социальных сетях центра «Мой бизнес», а также на сайте, Instagram и YouTube–канале«Первого Областного».

Телевизионная премьера первого эпизода мини-сериала об орловских благотворителях состоится в эфире «Первого Областного» телеканала 5 ноября сразу после выпуска «Главных новостей».

ИА «Орелград»