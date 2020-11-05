Орловских рыбаков строго предупредили

В регионе проходят профилактические рейды у водоемов.



В Орловской области сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) приступили к проведению профилактических рейдов. Как пояснили в Главном управлении МЧС по региону, эти мероприятия организованы для обеспечения безопасности людей на водных объектах.

«В настоящее время организовано патрулирование водных объектов, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС. — Их основная цель – предотвращение происшествий на воде и пропаганда правил безопасного поведения на водных объектах».

В рейдах совместно с инспекторами ГИМС участвуют спасатели и полицейские. Сообщается, что повышенное внимание они уделяют «местам, которые чаще всего посещают любители рыбной ловли». С рыбаками тут же проводят «беседы о необходимости соблюдения правил поведения у воды».

Разъяснительные беседы инспекторы ГИМС проводят и с теми гражданами, которых они просто встретили возле водоемов. Им также вручают памятки о безопасном поведении у воды и рассказывают о подручных средствах спасения.

«Особое внимание обращается на то, чтобы взрослые внимательнее следили за детьми и не допускали их игр около водоемов», — говорят в ГУ МЧС.

Кроме того, ведомство предупредило жителей Орловской области о том, что «только строгое соблюдение мер предосторожности — главное условие предотвращения несчастных случаев на водоемах».

ИА «Орелград»