Под Орлом гражданка Украины из мести сожгла дом

Орловский суд арестовал обвиняемую в поджоге.

Как сообщает Орловский районный суд, под стражу заключена женщина, обвиняемая органом предварительного следствия в поджоге дома и хозяйственной постройки. Судя по материалам дела, преступления она совершила весной 2020 года. Так, по версии следствия, в марте обвиняемая подожгла частный дом, принадлежащий местному жителю. Причиненный ему имущественный ущерб оценен в 1 миллион рублей.

На этом женщина не остановилась и в мае подожгла хозпостройку, принадлежащую этому же гражданину. Во втором случае ущерб составил 100 тысяч рублей.

Задержали поджигательницу в октябре 2020 года. Как рассказали в суде Орловского района, она была допрошена в качестве подозреваемой. Женщина не стала отрицать свою причастность к поджогам. Объяснила же содеянное тем, что потерпевший ее избивал. Затем, при допросе уже в качестве обвиняемой, женщина признала свою вину.

Следователь подал ходатайство о заключении обвиняемой под стражу сроком на 1 месяц, которое было удовлетворено. Суд учел то, что женщина является гражданкой Украины, постоянного места жительства и регистрации на территории Российской Федерации не имеет. Кроме того, она официально не трудоустроена. Отсутствие постоянного места жительства и прочных социальных связей может привести к тому, что обвиняемая попытается скрыться от следствия и суда.

ИА «Орелград»