Под Орлом погиб водитель иномарки, врезавшейся в грузовик

5.11.2020 | 9:57 Новости, Происшествия

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Легковушка выскочила «на встречку»

Вчера, 4 ноября на трассе Орел-Тамбов произошло смертельное ДТП. 66-летний водитель «Киа Рио» пытался обогнать попутку, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария произошла около 20.00. Водитель иномарки ехал со стороны Ливен. На встречной полосе он столкнулся с «КамАЗом», грузовик опрокинулся и груз, который он вез, засыпал легковушку.

— В результате столкновения водитель автомобиля Киа от полученных травм скончался на месте, — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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