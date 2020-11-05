Под Орлом «семерка» врезалась в столб

5.11.2020 | 9:59 Новости, Происшествия

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Водителю потребовалась помощь медиков.

Вчера, 4 ноября около 15.30 под Орлом произошло ДТП. 24-летний водитель ВАЗ-2107 врезался в столб. Об инциденте рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

Сообщается, что молодой человек ехал по Северному подъезду к областному центру со стороны Мценска. ДТП произошло в районе 1 км пути. По информации ведомства, водитель «семерки» не справился с управлением и врезался в световую опору.

Молодому человеку потребовалась помощь медиков. С места аварии его увезли в ООКБ, а после осмотра врачей отпустили.

ИА «Орелград»

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