При пожаре на Комсомольской в Орле спасли мужчину

5.11.2020 | 10:11 Новости, Происшествия

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Из многоэтажки пришлось эвакуировать 8 человек.

Вчера, 4 ноября в многоэтажном доме на улице Комсомольской в Орле произошел пожар. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов, из огня спасли человека.

Как рассказали в пресс-службе главка регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 16.46. Горела квартира в многоэтажке. Сообщается, что из-за сильного задымления из подъезда эвакуировали восемь человек.

В квартире на втором этаже спасатели обнаружили и вынесли из огня 41-летнего мужчину. Медики увезли пострадавшего в больницу.

— В результате пожара в однокомнатной квартире на втором этаже сгорели постельные принадлежности. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, — рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»

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