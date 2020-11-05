При пожаре на Комсомольской в Орле спасли мужчину

Из многоэтажки пришлось эвакуировать 8 человек.

Вчера, 4 ноября в многоэтажном доме на улице Комсомольской в Орле произошел пожар. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов, из огня спасли человека.

Как рассказали в пресс-службе главка регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 16.46. Горела квартира в многоэтажке. Сообщается, что из-за сильного задымления из подъезда эвакуировали восемь человек.

В квартире на втором этаже спасатели обнаружили и вынесли из огня 41-летнего мужчину. Медики увезли пострадавшего в больницу.

— В результате пожара в однокомнатной квартире на втором этаже сгорели постельные принадлежности. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, — рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»